ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات عند التسوية أمس.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.32 دولارات، أو 3.43، بالمئة لتصل إلى 101.91 دولار للبرميل عند التسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ3.29 دولارات، أي ما يعادل 3.67 بالمئة، ووصلت إلى 92.96 دولارًا.
وكان كلا الخامين القياسيين ارتفع بنحو 3 بالمئة الثلاثاء، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي لأعلى مستوى خلال الجلسة بأكثر من أربعة دولارات للبرميل.