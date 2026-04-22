ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية بنسبة 2% خلال مارس 2026م

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال شهر مارس 2026 ارتفاعا بلغت نسبته %2.0 مقارنة بالشهر المناظر له من العام السابق (مارس 2025)، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.9% وزيادة تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة %2.2.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان لها عبر منصة إكس، إن الرقم القياسي للقطاع غير السكني سجل ارتفاعا على أساس سنوي بلغت نسبته %2.2 مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2025م، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة %5.9 مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة %7.8 وارتفاع تكاليف العمالة بنسبة %2.9 بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة %3.0.

وأضافت الهيئة أن تكاليف المواد الأساسية شهدت ارتفاعا بنسبة %0.3 مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات البالستيكية والزجاج بنسبة %1.8، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة %1.2.