ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية بنسبة 2% خلال مارس 2026م

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الجمعة مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من سورابايا بإندونيسيا تطوير علاج لاضطراب النوم المسبّب للشخير المزعج أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 36 #يهمك_تعرف | بدون طلب.. عقود إيجار تتجدد تلقائيًا وتُلزم الأطراف استقرار الدولار مع زيادة الطلب على العملة كملاذ آمن مبادرة طريق مكة.. مغادرة أولى الرحلات من مطار سوكارنو هاتا بجاكرتا المرور يطلق مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر الشؤون الدينية تدشن دورة إتحاف الناسك بأحكام المناسك في المسجد الحرام الذهب يرتفع مع تراجع النفط
سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال شهر مارس 2026 ارتفاعا بلغت نسبته %2.0 مقارنة بالشهر المناظر له من العام السابق (مارس 2025)، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.9% وزيادة تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة %2.2.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان لها عبر منصة إكس، إن الرقم القياسي للقطاع غير السكني سجل ارتفاعا على أساس سنوي بلغت نسبته %2.2 مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2025م، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة %5.9 مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة %7.8 وارتفاع تكاليف العمالة بنسبة %2.9 بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة %3.0.
وأضافت الهيئة أن تكاليف المواد الأساسية شهدت ارتفاعا بنسبة %0.3 مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات البالستيكية والزجاج بنسبة %1.8، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة %1.2.