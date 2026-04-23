زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 28.5%

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 15.1% في فبراير 2026

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 15.1% في شهر فبراير 2026م مقارنةً بشهر فبراير 2025م، لتسجل نحو 31.03 مليار ريال.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 6.3% إلى نحو 17.293 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 28.5% إلى نحو 13.739 مليار ريال نتيجة لارتفاع صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 59.9% تمثل 53.9% من إجمالي إعادة التصدير.

ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية في فبراير الماضي بنسبة 4.7% إلى نحو 99.078 مليار ريال، مقابل نحو 94.615 مليار ريال. كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 0.6% إلى نحو 68.05 مليار ريال في فبراير الماضي.

وارتفعت الواردات بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى نحو 76.13 مليار ريال في فبراير الماضي.

وانخفض الفائض التجاري بنسبة 1% في فبراير الماضي إلى نحو 22.95 مليار ريال.

