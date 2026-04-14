#يهمك_تعرف | حلول مرنة لدفع الرواتب.. تعرف على خيارات مساند #يهمك_تعرف | سكني: إعفاء ضريبي حتى مليون ريال للمسكن الأول بشروط محددة أمطار رعدية ورياح على مكة المكرمة تحذيرات مرورية من مخاطر الطرق المبتلة وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة جولة مفاوضات ثانية بين أميركا وإيران قد تعقد الخميس استقرار الدولار وسط مخاوف جيوسياسية انخفاض أسعار النفط اليوم أمانة الرياض تواصل أعمالها خلال الحالة المطرية وتستقبل البلاغات على مدار الساعة تقنية جديدة لتشخيص أمراض الرئة خلال دقائق ارتفاع سعر الذهب اليوم مع تراجع أسعار النفط
انتعش سعر الذهب اليوم بعد أن سجل في اليوم السابق أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوع، وذلك مع تراجع أسعار النفط.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4768.19 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.5% إلى 4790.70 دولارًا. وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 76.27 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 2071.75 دولار، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1576.23 دولارًا.