ارتفاع سعر الذهب اليوم مع تراجع أسعار النفط

انتعش سعر الذهب ‌اليوم بعد أن سجل في ⁠اليوم السابق أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوع، وذلك مع تراجع ⁠أسعار النفط.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4768.19 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ​السابع من أبريل في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود ‌الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.5% إلى 4790.70 دولارًا. وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ​في المعاملات الفورية 0.9% إلى 76.27 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 2071.75 دولار، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1576.23 دولارًا.