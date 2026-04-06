ارتفاع سعر القمح الروسي وسط قوة الطلب ومخاوف من الحرب

أكد محللون أن أسعار صادرات القمح الروسي ارتفعت بشكل طفيف الأسبوع الماضي بسبب مخاوف السوق من تصعيد آخر في الحرب الإيرانية وزيادة الطلب من المستوردين، وبحلول نهاية مارسذار، تجاوزت وتيرة شحنات التصدير لهذا الموسم، الذي بدأ في الأول من يوليو، مستويات الموسم السابق للمرة الأولى.

وقال محللون إن أسعار السوق لم تعكس حتى الآن الهجوم الذي وقع أمس الأحد على سفينة حبوب روسية في بحر آزوف، بحسب العربية.

وغرقت السفينة المحملة بالقمح، والتي تشير قواعد بيانات السفن العامة إلى أن حمولتها بلغت نحو 3165 طنا، بعد غارة جوية بطائرات مسيرة قال مسؤول روسي إن أوكرانيا نفذتها.

وقُتل شخص واحد فيما قال محللون إنها أول حالة غرق معروفة لسفينة محملة بالحبوب في حوض البحر الأسود-آزوف منذ بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022.