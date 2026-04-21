ارتفاع ملحوظ في معدلات هطول الأمطار بالسعودية خلال النصف الأول من أبريل 2026م

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا إحصائيًا لمقارنة كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة خلال الفترة من 1 حتى 16 أبريل 2026م مع المعدلات المناخية للفترة المرجعية، استنادًا إلى بيانات محطات الرصد المأهولة والأوتوماتيكية التابعة للمركز.
وأوضح التقرير أن متوسط هطول الأمطار على مستوى المملكة خلال هذه الفترة بلغ 20.3 ملم، مقارنة بالمعدل الطبيعي البالغ 7.8 ملم، مسجلًا زيادة قدرها 12.5 ملم عن المعدل الطبيعي.
وبيّن أن توزيع كميات الهطول على مستوى المحطات المأهولة أظهر تسجيل 11 محطة كميات أعلى من المعدل، و11 محطة ضمن المعدل الطبيعي (±5 ملم)، فيما سجلت 4 محطات كميات أقل من المعدل، ما يعكس تفاوتًا في توزيع الأمطار بين مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن أعلى زيادة عن المعدل سُجلت في محطة أبها بواقع (+139 ملم)، في حين سُجل أعلى نقص عن المعدل في محطة الطائف بواقع (-12.1 ملم). وسجلت محطة أبها أعلى كمية هطول بلغت 163 ملم، ثاني أعلى كمية هطول تاريخيًا على هذه المحطة، تلتها محطة خميس مشيط بكمية بلغت 59.3 ملم.
وفيما يتعلق بمحطات الرصد الأوتوماتيكية، أوضح المركز أن محطة خميس مشيط سجلت أعلى كمية هطول بلغت 72.8 ملم، فيما سجلت محطة السودة في أبها كمية بلغت 40.6 ملم، مما يشير إلى وجود تباين مكاني ملحوظ في كميات هطول الأمطار داخل المدينة الواحدة.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه البيانات تسهم في دعم منظومة الرصد المناخي وتعزيز دقة التحليلات، بما يمكّن الجهات ذات العلاقة من الاستفادة منها في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة، داعيًا إلى متابعة تقاريره الدورية عبر قنواته الرسمية.

