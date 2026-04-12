استدعاء أكثر من 33 ألف مركبة تويوتا ولكزس بسبب خلل فني

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 33,250 مركبة من طرازات تويوتا ولكزس، تشمل موديلات من عام 2022 حتى 2025، وذلك لوجود خلل فني يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

وأوضحت التجارة عبر منصة إكس، أن سبب الاستدعاء يعود إلى خلل في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بنظام المساعدة على الركن والاصطفاف، ما قد يؤدي إلى عدم ظهور الصورة على الشاشة عند الرجوع للخلف، الأمر الذي يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

وشملت قائمة الاستدعاء عددًا من طرازات تويوتا، وهي: PRADO موديلات 2024-2025، وCAMRY موديل 2025، وHIGHLANDER موديلات 2023-2025، وMIRAI موديل 2023، وCROWN موديلات 2023-2025.

كما تضمنت الطرازات المستدعاة من لكزس: LX600 موديلات 2022-2025، وLAND CRUISER موديل 2025، وLC500 موديلات 2024-2025، وES موديلات 2023-2025، وNX موديلات 2022-2025، وUX موديل 2023، وRX موديلات 2023-2025، وLS500/500H موديلات 2023-2025.

ودعت الوزارة مالكي المركبات المشمولة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع Recalls.sa، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة بشكل مجاني.

وأشارت إلى إمكانية التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل عبر الرقم 8004400055 لمركبات تويوتا، أو الرقم 8001220022 لمركبات لكزس، مؤكدة أن الاستدعاء يأتي ضمن جهود تعزيز سلامة المستهلكين ورفع مستوى الأمان في المركبات.