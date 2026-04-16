استدعاء 18,708 مركبات تويوتا-لكزس لوجود خلل خطير الهيئة الملكية تواصل تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة أمانة جازان تنفّذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في المضايا أدوية ألزهايمر لا تحدث فرقًا يذكر لدى المرضى ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالجوف مجلس الشؤون الاقتصادية يقر توصيات بشأن التخصيص والحوكمة والسياسات الاقتصادية التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد تروي تفاصيل الحياة القديمة القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39 مزارع الموز في الباحة.. منتج زراعي يعكس تنوع البيئة والإنتاج الزراعي
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 18,708 مركبات (تويوتا لاندكروزر – لكزس LX600)، موديل 2025-2026، لوجود خلل في صمامات تغيير تروس ناقل الحركة الأوتوماتيكية قد يؤدي إلى ارتفاع مفرط في دوران المحرك، مما يزيد احتمالية وقوع حادث أو خطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة عبر منصة إكس، مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة عبد اللطيف جميل، لسيارات تويوتا على الرقم المجاني (8004400055) ولسيارات لكزس على الرقم المجاني (8001220022)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
كما دعت “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).