استدعاء 18,708 مركبات تويوتا-لكزس لوجود خلل خطير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 18,708 مركبات (تويوتا لاندكروزر – لكزس LX600)، موديل 2025-2026، لوجود خلل في صمامات تغيير تروس ناقل الحركة الأوتوماتيكية قد يؤدي إلى ارتفاع مفرط في دوران المحرك، مما يزيد احتمالية وقوع حادث أو خطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة عبر منصة إكس، مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة عبد اللطيف جميل، لسيارات تويوتا على الرقم المجاني (8004400055) ولسيارات لكزس على الرقم المجاني (8001220022)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

كما دعت “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).