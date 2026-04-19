استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا للشرب سعة 220 مل من علامة Flying Tiger، وذلك ضمن منتجات تم تداولها خلال عامي 2024 و2025، في إطار جهودها المستمرة لحماية المستهلكين وضمان سلامة المنتجات في الأسواق.

وقالت وزارة التجارة عبر منصة إكس إن قرار الاستدعاء جاء بعد ثبوت احتواء الأكواب على مستويات مرتفعة من مادتي الرصاص والكادميوم في الطباعة الخارجية، الأمر الذي قد يسبب آثارًا صحية ضارة عند الاستخدام، مشيرة إلى أن أرقام المنتجات المشمولة بالاستدعاء تشمل: “3060031، 3057450، 3062993، 3052986، 3053912، و3055350”.

ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج، والتوجه إلى منافذ البيع لإعادة الأكواب واسترداد كامل مبلغ الشراء، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظًا على السلامة العامة، مشددة على إمكانية التواصل عبر الرقم المخصص لخدمة المستهلكين 8003015000 للاستفسار.

