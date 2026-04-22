استقرار الدولار مع زيادة الطلب على العملة كملاذ آمن

استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، ‌وسط زيادة الطلب على العملة التي تعد ملاذًا آمنًا، مما دفعها ‌إلى أعلى مستوى في أسبوع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات، عند 98.415 وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل.

ولم يطرأ تغير يذكر على معظم العملات الأخرى، حيث استقر اليورو عند 1.1739 دولار، وسجّل الدولار الأسترالي 0.7152 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5894 دولار.

وأمام الين، انخفض الدولار 0.1% إلى 159.26 ينًّا بعد أن أظهرت بيانات في وقت سابق ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي.