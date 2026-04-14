Icon

#يهمك_تعرف | حلول مرنة لدفع الرواتب.. تعرف على خيارات مساند Icon #يهمك_تعرف | سكني: إعفاء ضريبي حتى مليون ريال للمسكن الأول بشروط محددة Icon أمطار رعدية ورياح على مكة المكرمة Icon تحذيرات مرورية من مخاطر الطرق المبتلة وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة Icon جولة مفاوضات ثانية بين أميركا وإيران قد تعقد الخميس Icon استقرار الدولار وسط مخاوف جيوسياسية Icon انخفاض أسعار النفط اليوم Icon أمانة الرياض تواصل أعمالها خلال الحالة المطرية وتستقبل البلاغات على مدار الساعة Icon تقنية جديدة لتشخيص أمراض الرئة خلال دقائق Icon ارتفاع سعر الذهب اليوم مع تراجع أسعار النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

استقرار الدولار وسط مخاوف جيوسياسية

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
المواطن - واس

استقر الدولار الأمريكي اليوم، في ظل موازنة المستثمرين بين مخاطر الإمدادات وآفاق الحوار المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.04% ليصل إلى 98.38، مع صعود اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.1761 دولار.
وصعدت العملة اليابانية بنسبة 0.08% مقابل الدولار لتسجل 159.3 ينًا، كما زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.03% إلى 1.3508 دولار.
وفي المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.04% إلى 0.7091 دولار، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.03% ليصل إلى 0.5868 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

