استقرار الدولار وسط مخاوف جيوسياسية

استقر الدولار الأمريكي اليوم، في ظل موازنة المستثمرين بين مخاطر الإمدادات وآفاق الحوار المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.04% ليصل إلى 98.38، مع صعود اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.1761 دولار.

وصعدت العملة اليابانية بنسبة 0.08% مقابل الدولار لتسجل 159.3 ينًا، كما زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.03% إلى 1.3508 دولار.

وفي المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.04% إلى 0.7091 دولار، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.03% ليصل إلى 0.5868 دولار.