استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في الفجيرة بطائرة مسيّرة

أفادت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة، اليوم الاثنين، بتعاملها مع حادث استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات «دو» بواسطة طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، في بيان رسمي، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، مؤكداً أن الاستجابة كانت فورية من قبل الفرق المختصة التي انتقلت إلى الموقع لتأمينه وبدء تقييم الأضرار المادية التي لحقت بالمبنى.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تواصل الجهات المعنية أعمالها في موقع الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنطقة والتعامل مع تداعيات الواقعة.