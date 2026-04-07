استهداف مبنى لإحدى الشركات بصاروخ باليستي إيراني في الشارقة ‏وإصابة مقيمين

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الجهات المختصة في إمارة الشارقة تعاملت مع حادث يوم الثلاثاء، نجم عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى بصاروخ باليستي قادم من إيران.

وأسفر الحادث عن تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية لإصابات متوسطة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وأهابت الجهات المختصة بالشارقة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.