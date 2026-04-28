اعتمدتها الشؤون الإسلامية.. تفاصيل لائحة تنظيم العمل لـ 60 ألف موظف وموظفة

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد “لائحة تنظيم العمل” الخاصة ببرنامج الخطة الوطنية، لتكون المرجع الرسمي المنظم للحقوق والواجبات الوظيفية لنحو (60,000) موظف وموظفة من المواطنين.
يأتي ذلك بالتزامن مع اكتمال مراحل توظيفهم ضمن البرنامج، في خطوة نوعية تعزز كفاءة العمل المؤسسي وترسّخ بيئة تنظيمية واضحة تحفظ الحقوق وتدعم جودة الأداء، وذلك في إطار حرص ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط: https://moia.gov.sa/Files/ExternalFiles/2_1.pdf