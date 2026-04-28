Icon

الإمارات تقرر الانسحاب من أوبك وأوبك + اعتبارًا من أول مايو Icon وزير الحج والعمرة بإندونيسيا يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار جواندا Icon إنفاذ يطرح 86 مزادًا عقاريًا لبيع أكثر من 1,300 أصل في مختلف المناطق Icon اعتمدتها الشؤون الإسلامية.. تفاصيل لائحة تنظيم العمل لـ 60 ألف موظف وموظفة Icon ولي العهد يرأس القمة الخليجية التشاورية Icon وزير خارجية الإمارات يصل إلى جدة وفيصل بن فرحان في استقباله Icon استضافة السعودية للقمة الخليجية التشاورية تعزز التكامل وتدعم الاستقرار الإقليمي Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما 11 كيلو قات Icon الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تطلق مبادرة بشائر الوصول Icon قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون يصلون إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

اعتمدتها الشؤون الإسلامية.. تفاصيل لائحة تنظيم العمل لـ 60 ألف موظف وموظفة

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد “لائحة تنظيم العمل” الخاصة ببرنامج الخطة الوطنية، لتكون المرجع الرسمي المنظم للحقوق والواجبات الوظيفية لنحو (60,000) موظف وموظفة من المواطنين.

يأتي ذلك بالتزامن مع اكتمال مراحل توظيفهم ضمن البرنامج، في خطوة نوعية تعزز كفاءة العمل المؤسسي وترسّخ بيئة تنظيمية واضحة تحفظ الحقوق وتدعم جودة الأداء، وذلك في إطار حرص ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط: https://moia.gov.sa/Files/ExternalFiles/2_1.pdf

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

