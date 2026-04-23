اقتران القمر بكوكب المشتري يزيّن سماء المملكة في مشهد فلكي بديع

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء أمس ظاهرة فلكية جميلة تمثلت في اقتران القمر بكوكب المشتري، في مشهد بديع ظهر في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، حيث بدا الجرمان السماويان متقاربين ظاهريًا في لوحة جذبت أنظار المهتمين برصد الظواهر الفلكية وهواة التصوير في المنطقة.

وقد شكّل القمر وكوكب المشتري مع نجمي رأس التوأم المقدم ورأس التوأم المؤخر مربعًا سماويًا متناغمًا، أضفى على المشهد الفلكي جمالًا لافتًا، وبرز بصورة واضحة في الأفق، مما منح الراصدين مشهدًا نادرًا جمع بين لمعان الكواكب وانتظام النجوم في صورة هندسية آسرة.

ويُعد كوكب المشتري من ألمع الأجرام في السماء الليلية، إذ بدا كنقطة شديدة اللمعان إلى جوار القمر، فيما أضفى هذا التقارب الظاهري بين الأجرام السماوية مشهدًا مميزًا يتكرر ضمن الحركة المنتظمة للأجرام في مداراتها حول الشمس.

وتسهم مثل هذه الظواهر في تعزيز الاهتمام بعلم الفلك، وتمثل فرصة مناسبة لمتابعة حركة الكواكب والقمر والتأمل في دقة النظام الكوني.

ويحظى رصد مثل هذه الظواهر باهتمام متزايد من هواة الفلك في منطقة الحدود الشمالية، خاصة مع صفاء الأجواء واتساع الأفق بعيدًا عن التلوث الضوئي، مما يتيح مشاهدة أوضح وتوثيقًا بصريًا للمشاهد الفلكية المميزة.