اكتشاف تمثال أثري ضخم بمحض الصدفة في مصر

تم العثور على تمثال ضخم في منطقة “تل فرعون” بمحافظة الشرقية المصرية، أمس الثلاثاء، أثناء أعمال حفر في قطعة أرض تمهيداً لإنشاء مركز للشباب والرياضة.

وسلم القائمون على أعمال الحفر التمثال لمنطقة آثار صان الحجر بمحافظة الشرقية، تحت إشراف المسؤولين عن الآثار، فيما تجري استعدادات لنقله من الموقع وفحصه لاكتشاف المعلومات حوله.

وقال بعض الأهالي بمنطقة “عزبة التل” إن التمثال عثر عليه أثناء أعمال حفر خاصة بمديرية الشباب والرياضة، وإن التمثال من الجرانيت ويبلغ وزنه حوالي 5 أطنان ونصف الطن.

ومن المنتظر دراسة خبراء الآثار للتمثال لمعرفة العصر الذي يعود إليه التمثال والشخصية التي يجسدها.

وتشير هذه الوقائع إلى الكنوز التي ما زالت مدفونة في مناطق مصر المختلفة والتي يعثر عليها أحياناً عن طريق الصدفة أثناء أعمال الحفر للإنشاءات.

وقال مصدر في تصريحات صحافية لوسائل إعلام مصرية إن التمثال عثر عليه بمناطق خاضعة للحفائر وأرض مملوكة لوزارة الآثار، وإن المواصفات الأولية للتمثال أنه تمثال مزدوج، يجسد شخصين، ومصنوع من حجر الجرانيت ووزنه يصل إلى حوالى 5 أطنان.

وأكد المصدر، أنه ستتم دراسة التمثال لمعرفة الشخصيات التي يجسدها وإلى أي عصر يعود، وأنه من المرجح أن تعلن وزارة الآثار عن تفاصيل الكشف الأثري فور دراسة تفاصيلها.