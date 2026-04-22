Icon

اكتشاف تمثال أثري ضخم بمحض الصدفة في مصر Icon الهيئة الملكية بالرياض: الحفاظ على ثلاث أشجار معمّرة ضمن تطوير الدائري الجنوبي Icon باريس سان جيرمان يفوز على نانت ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي Icon ارتفاع أسعار النفط عند التسوية Icon جامعة حائل: الدراسة عن بعد.. غدًا Icon البيت الأبيض: ترامب لم يحدد مهلة لإنهاء وقف النار مع إيران Icon تعليم حائل: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon الدراسة عن بعد في عدد من محافظات منطقة الرياض.. غدًا Icon جامعة القصيم: الدراسة عن بعد .. غدًا Icon الدراسة عن بعد في القصيم.. غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات

اكتشاف تمثال أثري ضخم بمحض الصدفة في مصر

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
اكتشاف تمثال أثري ضخم بمحض الصدفة في مصر
المواطن - فريق التحرير

تم العثور على تمثال ضخم في منطقة “تل فرعون” بمحافظة الشرقية المصرية، أمس الثلاثاء، أثناء أعمال حفر في قطعة أرض تمهيداً لإنشاء مركز للشباب والرياضة.

وسلم القائمون على أعمال الحفر التمثال لمنطقة آثار صان الحجر بمحافظة الشرقية، تحت إشراف المسؤولين عن الآثار، فيما تجري استعدادات لنقله من الموقع وفحصه لاكتشاف المعلومات حوله.

وقال بعض الأهالي بمنطقة “عزبة التل” إن التمثال عثر عليه أثناء أعمال حفر خاصة بمديرية الشباب والرياضة، وإن التمثال من الجرانيت ويبلغ وزنه حوالي 5 أطنان ونصف الطن.

ومن المنتظر دراسة خبراء الآثار للتمثال لمعرفة العصر الذي يعود إليه التمثال والشخصية التي يجسدها.

وتشير هذه الوقائع إلى الكنوز التي ما زالت مدفونة في مناطق مصر المختلفة والتي يعثر عليها أحياناً عن طريق الصدفة أثناء أعمال الحفر للإنشاءات.

وقال مصدر في تصريحات صحافية لوسائل إعلام مصرية إن التمثال عثر عليه بمناطق خاضعة للحفائر وأرض مملوكة لوزارة الآثار، وإن المواصفات الأولية للتمثال أنه تمثال مزدوج، يجسد شخصين، ومصنوع من حجر الجرانيت ووزنه يصل إلى حوالى 5 أطنان.

وأكد المصدر، أنه ستتم دراسة التمثال لمعرفة الشخصيات التي يجسدها وإلى أي عصر يعود، وأنه من المرجح أن تعلن وزارة الآثار عن تفاصيل الكشف الأثري فور دراسة تفاصيلها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

