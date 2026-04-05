الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 71 موقعًا حول المملكة

ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (71) موقعًا حول المملكة.

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز الرويضة، وبلدية محافظة الزلفي لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ومدرسة الإمام عاصم الابتدائية بمحافظة شقراء، ويوم الاثنين في ثانوية عفيف العامة، ومدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بمحافظة شقراء، ويوم الثلاثاء في مدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية بمحافظة شقراء لمدة يوم لكل منها، وللنساء في فرع جامعة شقراء بمحافظة عفيف لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في المتوسطة الثانية بمحافظة عفيف، ومدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بمحافظة شقراء، وللنساء في المتوسطة الثانية بمحافظة المجمعة، والثانوية الثالثة عشرة بمحافظة الخرج لمدة يوم لكل منها، وبلدية مرات لمدة يومين، ويوم الخميس للرجال في مدرسة بدر المتوسطة بمحافظة شقراء لمدة يوم.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مكتب وزارة الاستثمار بمحافظة الخبر، ويوم الاثنين للرجال في مكتب هيئة المواصفات والمقاييس بالدمام، وللنساء في مدرسة ابن زيدون الابتدائية للبنات بمحافظة بقيق، والثانوية الثالثة للبنات بالخبر، ومستوصف الشيحية بمحافظة قرية العليا، ويوم الثلاثاء في الثانوية الأولى للبنات بالثقبة، ومكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالنعيرية، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مدارس الحزام الأهلية للبنات بالخبر، والابتدائية الحادية عشرة للبنات بالخبر لمدة يوم واحد لكل موقع، والمركز الصحي للنعيرية لمدة يومين، ويوم الخميس في بلدية محافظة بقيق لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة الفرشة، ومركز بلّسمر لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي مركز النقيع بمحافظة بيشة لمدة يومين، وللرجال في متوسطة المدائن بمحافظة خميس مشيط لمدة ثلاثة أيام، وفي مجمع عكاظ التعليمي بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين، وفي مستشفى النماص العام لمدة يوم، وللنساء في المتوسطة الأولى للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين في ابتدائية الخاضرة بمحافظة النماص، ويوم الثلاثاء في متوسطة المجمع الأول التعليمي بمحافظة النماص لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للنساء في محافظة أبانات لمدة ثلاثة أيام، والمتوسطة الثانية للبنات ببريدة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مركز شري لمدة ثلاثة أيام، وابتدائية السعودية بمحافظة البدائع لمدة يوم، وللنساء في ابتدائية ومتوسطة غاف الجواء للبنات بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مدرسة المهاجرين بالهلاليةلمدة ثلاثة أيام، وابتدائية مالك بن الحويرث بمحافظة البدائع لمدة يوم، وللنساء في ابتدائية روض الجواء للبنات بمحافظة عيون الجواء، ويوم الأربعاء في ابتدائية المليداء للبنات بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين لكل منهما، ويوم الخميس للرجال في مستشفى عيون الجواء لمدة يوم واحد.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز عذفاء لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في ابتدائية الإمام البخاري بطبرجل، ومتوسطة الملك عبدالله بالقريات، وللنساء في ابتدائية ومتوسطة النباج للبنات بطبرجل، والابتدائية الثالثة للبنات بالقريات، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية الإمام الشافعي بطبرجل، ومتوسطة الناصفة بالقريات، وللنساء في ابتدائية ومتوسطة أم أرطى للبنات بطبرجل، ومركز صحي الفيصلية بالقريات لمدة يومين لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها اليوم للرجال في ثانوية برحرح بمحافظة المندق لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في ابتدائية ومتوسطة نعاش بمحافظة المندق لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في متوسطة وثانوية أروى بنت عبدالمطلب للبنات بربوع الصفح بمحافظة المندق لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في محافظة الحجرة لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في ثانوية السعودية بمحافظة المخواة، وللنساء في ثانوية زينب بنت مصعب للبنات بالصغرة بمحافظة المندق لمدة يومين لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لمدة يوم لكل منها، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في مركز قيا لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة المدينة المنورة للبنين بحائل، وابتدائية اللواء للبنين بمحافظة بقعاء، وللنساء في المتوسطة السابعة والعشرين للبنات بحائل، ويوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية عمار بن ياسر للبنين بمركز رك بمحافظة الشنان، وللنساء في الابتدائية الخامسة والستين للبنات بحائل، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في كلية التقنية للبنين بمحافظة بقعاء، وللنساء في ثانوية الرصف الأولى للبنات بحائل لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في محافظة ثار بمنطقة نجران لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، فيما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة جازان خدماتها اليوم في ابتدائية أم سلمة للبنات بمحافظة العيدابي لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.