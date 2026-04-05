Icon

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا | مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل | تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط | الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن | مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي | إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب | ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير | أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا | 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا | وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٦ مساءً
الأخدود يتغلب على الفتح بهدف دون رد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تغلب فريق الأخدود على ضيفه فريق الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، في الجولة الـ(27) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل هدف الأخدود الوحيد اللاعب عبدالعزيز آل هتيلة في الدقيقة الـ(42) من زمن الشوط الأول للمباراة، ليرفع رصيد فريقه للنقطة الـ(16) في المركز السابع عشر، فيما بقي الفتح في المركز الثالث عشر بـ(28) نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد