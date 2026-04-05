الأخدود يتغلب على الفتح بهدف دون رد

تغلب فريق الأخدود على ضيفه فريق الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، في الجولة الـ(27) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل هدف الأخدود الوحيد اللاعب عبدالعزيز آل هتيلة في الدقيقة الـ(42) من زمن الشوط الأول للمباراة، ليرفع رصيد فريقه للنقطة الـ(16) في المركز السابع عشر، فيما بقي الفتح في المركز الثالث عشر بـ(28) نقطة.