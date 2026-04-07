الأرصاد: لا دلائل على صيف مبكر في السعودية

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد المركز الوطني للأرصاد عدم وجود مؤشرات مناخية تدل على صيف مبكر في المملكة، مشيرًا إلى أن الأنماط الجوية الحالية تتماشى مع المعدلات الموسمية المعتادة، وفق ما تُظهره النماذج المناخية والتحليلات الحديثة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين بن محمد القحطاني، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة، اعتبارًا من نهاية شهر أبريل، ستكون أقل من المعدل الطبيعي لمدة أسبوعين متتاليين، يعقبها أسبوع تتقارب فيه درجات الحرارة مع معدلاتها الطبيعية على أغلب مناطق المملكة.

وأضاف أن التوقعات الفصلية لصيف هذا العام (يونيو – يوليو – أغسطس) تُرجّح تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية على نطاق واسع من المملكة، بفارق يتراوح بين (1.0 – 2.0) درجة مئوية في مناطق الغرب والجنوب الغربي وأجزاء من الجنوب، فيما يُتوقع أن تكون الزيادة أقل من ذلك في بقية المناطق.

وبيّن القحطاني أن هذه التوقعات تأتي ضمن الدراسات المناخية الموسمية التي يجريها المركز بشكل دوري، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للأرصاد سيصدر تقريرًا مناخيًا مفصلًا خلال الفترة المقبلة، يستعرض أبرز ملامح صيف هذا العام والتغيرات المتوقعة.

ودعا الجميع إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن المركز، لما لها من أهمية في الاستعداد المبكر والتعامل الأمثل مع المتغيرات المناخية.

