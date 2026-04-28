الأرصاد ينبّه من أتربة مثارة على منطقة الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر منطقة الرياض اليوم، بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة التي تستمر إلى الساعة 9 مساءً محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.