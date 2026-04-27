الأسهم الأمريكية تسجّل مستويات قياسية جديدة

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
المواطن - واس

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الاثنين بتسجيل مستويات قياسية جديدة، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0% متجاوزًا رقمه القياسي الذي سجله يوم الجمعة الماضي، مدعومًا بالأرباح القوية التي أعلنتها الشركات الأمريكية الكبرى.

في المقابل تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 62 نقطة وبنسبة 1ر0%، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر0% ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا أيضًا.

