الأسهم الأمريكية تسجّل مستويات قياسية جديدة

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الاثنين بتسجيل مستويات قياسية جديدة، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0% متجاوزًا رقمه القياسي الذي سجله يوم الجمعة الماضي، مدعومًا بالأرباح القوية التي أعلنتها الشركات الأمريكية الكبرى.

في المقابل تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 62 نقطة وبنسبة 1ر0%، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر0% ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا أيضًا.