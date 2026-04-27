مندوب السعودية بمجلس الأمن: على إيران تنفيذ التزاماتها الدولية الأسهم الأمريكية تسجّل مستويات قياسية جديدة نصائح مهمة من الحج والعمرة لضيوف الرحمن قبل السفر رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي الملك تشارلز وكاميلا يصلان واشنطن في زيارة دولة الرئيس العراقي يكلّف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة السعودية ترسخ مكانتها عالميًّا في الذكاء الاصطناعي بنمو مراكز البيانات وتسارع التصنيع الذكي أجواء ممطرة تعمّ الطائف وتستقطب الأهالي والزوار الإعلام تحت مجهر الشريان.. انتقد الإسناد الأحادي وطالب بالإصلاح عقوبات تصل إلى 200 ألف ريال لمخالفي ترخيص الإعلانات العقارية
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الاثنين بتسجيل مستويات قياسية جديدة، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0% متجاوزًا رقمه القياسي الذي سجله يوم الجمعة الماضي، مدعومًا بالأرباح القوية التي أعلنتها الشركات الأمريكية الكبرى.
في المقابل تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 62 نقطة وبنسبة 1ر0%، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر0% ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا أيضًا.