الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على انخفاض.

وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.82%) ليصل إلى (621.46) نقطة، فيما هبط مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (1.04%) ليصل عند مستوى (24444.33) نقطة.

وسجل مؤشر (كاك 40) الفرنسي خسائر بنسبة (1.12%)، ليصل إلى مستوى (8331.05) نقطة.