الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لتهريبه 9 كيلو جرامات من القات المخدر

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبه (9) كيلو جرامات من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.