الأفواج الأمنية تقبض على شخصَيْن لترويجهما 75 كيلو حشيش في جازان

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما (75) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية.

