الأفواج الأمنية تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما 11 كيلو قات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.