الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 44 كيلو قات في عسير ماسك يحذر من واتساب أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة حتى الثلاثاء الذهب يتجه إلى جني مكاسب للأسبوع الثالث فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير خارجية بلجيكا المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر وإرث المحافظة العريق الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية متكاملة في الحرمين الشريفين أجواء صحوة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 33 الجامعة الإسلامية تعلن فتح القبول في برنامج الدبلوم العالي لتعليم اللغة العربية توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (44) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.