الأمطار تبرز الغطاء النباتي والتنوع البيئي بالقصيم

أسهمت الأمطار الأخيرة التي هطلت على منطقة القصيم في إظهار العديد من النباتات البرية والتنوع البيئي الذي تتميز به منطقة القصيم، في مشاهد طبيعية عكست حيوية البيئة الصحراوية، وتجدّد عناصرها مع موسم الربيع.
ووثقت عدسة “واس” انتشار عدد من النباتات البرية في السهول، من أبرزها الأقحوان والعرفج والربلة والرمث، إلى جانب نباتات موسمية أخرى، شكّلت غطاءً نباتيًا متنوعًا يعكس ثراء البيئة الطبيعية التي تتميّز بها المنطقة خلال هذا الموسم.
ويُسهم هذا الانتعاش الربيعي في تعزيز التوازن البيئي، وتحسين المراعي الطبيعية، إضافة إلى جذب المهتمين بالطبيعة والرحلات البرية، في ظل ما تشهده المنطقة من التنوّع النباتي المتجدد مع هطول الأمطار في الفترة السابقة.