الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
ودعا أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والالتزام ببنود وقف إطلاق النار من أجل تمهيد الطريق نحو سلام دائم وشامل في المنطقة.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن أمله بأن يخفف إعلان وقف إطلاق النار معاناة جميع المدنيين الذين عانوا أسابيع، ولا يزالون مُعرضين لمخاطر كبرى.
وحث جميع الأطراف على التصرف بحسن نية وضمان ترجمة هذه الخطوة الأولى إلى اتفاق شامل.