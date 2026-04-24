الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنظام البيئة في المدينة المنورة

أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة حائل مواقف الرياض تعلن تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي القدس والملك فهد القمر الليلة في طور التربيع الأول خطيب المسجد الحرام للحجاج: كونوا عونا لإخوانكم رجال الأمن والتزموا الأنظمة والتوجيهات إحباط تهريب أكثر من 154 ألف حبة كبتاجون مخبأة في شحنة خيام القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن في سوريا أمجد يوسف رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة الجيش الكويتي: موقعان حدوديان في الشمال تعرضا لعدوان آثم بالمسيّرات أمطار رعدية في مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37 توقعات بعودة النينو منتصف 2026.. وتأثيرات مناخية واسعة النطاق
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة المدينة المنورة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.