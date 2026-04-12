الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ مساءً
المواطن - واس

أكّد الأمن العام بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين 25/ 10/ 1447هـ الموافق 13/ 4/ 2026م، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول للعاصمة المقدسة.

وشدد الأمن العام على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام 1447هـ، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج.

ونوّه بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر أفراد” و”بوابة مقيم”، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح).

