الأمن الغذائي يطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 710 آلاف طن قمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم، عن طرح المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (710) آلاف طن للتوريد خلال الفترة (يونيو – أغسطس 2026م).

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الإستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (12) باخرة، بواقع (5) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(5) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرة لميناء جازان.