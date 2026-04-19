الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية، حيث ثمّن سموه ما قدموه من جهود مخلصة خلال فترة خدمتهم.



وأكد سموه، أن عطاء المتقاعدين لا يتوقف بانتهاء الخدمة، بل يستمر بما يمتلكونه من خبرات وكفاءات مهنية اكتسبوها على مدى سنوات عملهم، بما يسهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن.



حضر اللقاء، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.