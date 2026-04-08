ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن

الأهلي بعد مباراة الفيحاء: واجهنا قرارات تحكيمية غير عادلة

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
الأهلي بعد مباراة الفيحاء: واجهنا قرارات تحكيمية غير عادلة
المواطن - فريق التحرير

أعربت شركة النادي الأهلي في بيان، عن استيائها الشديد مما شهدته مباراة الفريق الأول لكرة القدم اليوم أمام الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن من أخطاء تحكيمية مؤثرة، إذ صدرت قرارات من الحكم أثّرت بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها النهائية، ما انعكس على وضع الفريق في المنافسة على اللقب.

وقالت الشركة، في بيان لها، عبر منصة إكس: “إن مثل هذه الأخطاء تطرح تساؤلات مشروعة حول آلية اختيار الحكام والمعايير المعتمدة في ذلك، خصوصًا في ظل المستوى الفني والتنافسي العالي الذي يشهده دوري روشن السعودي، في وقت واجه الفريق قرارات تحكيمية غير عادلة، وهو أمر غير مقبول ولا يخدم تطور المسابقة، كما يهدد مبدأ العدالة التنافسية التي يجب أن تكون أساس نجاح أي بطولة. وتطالب شركة النادي الأهلي بسماع التسجيلات والأحاديث التي دارت بين الحكام وغرفة تقنية الفيديو (VAR)، وكذلك أحاديثهم مع لاعبي الفريق أثناء المباراة، كما تطالب بتقديم تفسيرات لجميع الحالات التحكيمية التي حدثت ولم تكن قرارات الحكم موفقة بشأنها”.

وتؤكد شركة النادي الأهلي في ختام بيانها «ثقتها في حرص الجهات المعنية على حماية نزاهة المنافسات، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية تعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها الدوري”.

