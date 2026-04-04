الأهلي يفوز على ضيفه ضمك في دوري روشن

تغلّب فريق الأهلي على ضيفه ضمك (3-0)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.

وتقدم فريق الأهلي مبكرًا بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة (4) بعد خطأ من لاعب ضمك ضاري العنزي بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز تقدمه سريعًا بالهدف الثاني عند الدقيقة (6) عن طريق لاعبه إيفان توني، لينتهي الشوط الأول بتفوق الأهلي.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب ماتيوس غونسالفيس الهدف الثالث عند الدقيقة (56)، مؤكدًا سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى (65) نقطة محتلاً المركز الثاني مؤقتًا، في حين تجمّد رصيد ضمك عند (22) نقطة بالمركز الخامس عشر.