الأهلي يفوز على ماتشيدا الياباني ويتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا للنخبة

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
توج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الحالي 2025/226، بعد فوزه المثير والمستحق على ماتشيدا الياباني، بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية على ملعب الإنماء في جدة.

وحسم التعادل السلبي مجريات الوقت الأصلي من مباراة الأهلي وماتشيدا الياباني، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث حسم الأهلي اللقب بهدف فراس البريكان في الدقيقة 96.

وبهذا الفوز المستحق، يحتفظ الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما توج به في الموسم الماضي، وهو اللقب الأول للبطولة بنظامها الجديد.

