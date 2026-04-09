الإحصاء: ارتفاع الإنتاج النفطي للسعودية إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا خلال فبراير

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الإنتاج النفطي إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا خلال فبراير مقابل 8.9 ملايين في فبراير 2025.

وقالت الإحصاء إن ذلك انعكس على نمو الإنتاج الصناعي 8.9% والتعدين واستغلال المحاجر 13.0% والصناعة التحويلية 3.6% سنويًا بدعم نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة.