الإحصاء: تراجع أسعار العقارات 1.6% خلال الربع الأول 2026

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من عام 2026، موضحة أن المؤشر سجّل انخفاضًا بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مرجعة ذلك بشكل رئيس إلى تراجع أسعار القطاع السكني، وذلك ضمن الإصدارات الدورية التي تصدرها الهيئة لمتابعة تطورات السوق العقاري في المملكة .

وأوضحت الهيئة أن أسعار العقارات في القطاع السكني انخفضت بنسبة 3.6% على أساس سنوي، متأثرة بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 3.9%، والشقق بنسبة 1.1%، والفلل بنسبة 6.1%، فيما سجلت أسعار الأدوار السكنية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.6%.

تراجع أسعار العقارات 1.6%

وفي المقابل، سجل القطاع التجاري ارتفاعًا بنسبة 3.4%، مدفوعًا بزيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.6%، والعمائر بنسبة 2.6%، رغم تراجع أسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 3.5%. كما أشارت إلى استمرار نمو القطاع الزراعي، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 11.8% نتيجة صعود أسعار الأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بالتغيرات الفصلية، بيّنت الهيئة أن مؤشر أسعار العقارات سجل انخفاضًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الرابع من 2025، متأثرًا بتراجع أسعار القطاع التجاري بنسبة 2.3%، نتيجة انخفاض أسعار الأراضي التجارية والعمائر والمعارض والمحلات.

في المقابل، ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5% بدعم من زيادة أسعار الأراضي والشقق والأدوار السكنية، رغم استمرار انخفاض أسعار الفلل، كما ارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي.

وعلى مستوى المناطق الإدارية، أفادت الهيئة بأن الانخفاض السنوي في المؤشر العام جاء مدفوعًا بتراجع الأسعار في عدة مناطق، أبرزها الرياض بنسبة 4.4% ومكة المكرمة بنسبة 0.7%، إضافة إلى تسجيل الباحة وحائل والحدود الشمالية والقصيم أكبر نسب انخفاض.

في المقابل، سجلت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في أسعار العقارات بنسبة 6.9%، تلتها نجران بنسبة 3.5%، ثم تبوك وعسير بنسب متفاوتة، بما يعكس تباين أداء السوق العقاري بين مناطق المملكة.