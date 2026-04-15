الإحصاء تعلن نتائج الفرق الفائزة في هكاثون الابتكار في البيانات

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن الفرق الفائزة في هكاثون الابتكار في البيانات الذي نظمته الهيئة خلال الفترة من 15 فبراير إلى 15 أبريل 2026.

ويُعد الهاكثون الأول من نوعه في توظيف الابتكار والتقنية لتطوير العمل الإحصائي، ويأتي ضمن سلسلة فعاليات “الطريق إلى الرياض” استعدادًا لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات خلال شهر نوفمبر 2026.

وكشفت الهيئة أن الهاكثون شمل مسارين رئيسين تنافس فيهما 132 فريقًا، وقد تأهل منهم 16 فريقًا إلى المرحلة النهائية بواقع 8 فرق في مسار جمع البيانات المبتكر بالاعتماد على مصادر غير تقليدية، و8 فرق في مسار المعالجة الذكية والتصنيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأسفرت مرحلة التحكيم النهائية عن اختيار 6 فرق فائزة قدّمت حلولًا مبتكرة تسهم في رفع جودة الإحصاءات الرسمية وتعزيز موثوقيتها.

وفي ذات السياق، تقيم الهيئة العامة للإحصاء يوم الاثنين القادم الموافق 20 أبريل الحفل الختامي الذي يتضمن إعلان النتائج التفصيلية للهكاثون في مقر الهيئة، حيث سيتم استعراض المشاريع الفائزة وتسليط الضوء على أبرز الحلول الابتكارية المقدمة إلى جانب تكريم الفرق الفائزة تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير العمل الإحصائي وتعزيز جودة البيانات.

الجدير بالذكر أن هكاثون الابتكار في البيانات يعكس التزام الهيئة بتوسيع استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الإحصائية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات، كما يسهم في إبراز التطور الذي يشهده القطاع الإحصائي في المملكة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال البيانات والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية والدولية من طلاب وأكاديميين ومهنيين للمشاركة في تطوير حلول عملية للتحديات الإحصائية.