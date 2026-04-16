Icon

ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة Icon لقطات لهطول أمطار الخير على القصيم Icon السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon جامعة طيبة تُعلن بدء التقديم على برنامج ماجستير طب الأسنان التعويضي Icon الأهلي يلاقي جوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة Icon ضبط مخالفين لنظام حظر صيد أسماك الناجل في بدر Icon أمير القصيم يرعى حفل سباق “كأس الدرعية” ويُتوّج الفائزين بميدان الملك سعود للفروسية Icon هطول أمطار غزيرة وبرد على منطقة حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في إطار جهودها المتواصلة لمتابعة أوضاع المواطنين السعوديين وتقديم الدعم اللازم لهم في الحالات الطارئة، نفذت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة عملية إخلاء طبي ناجحة بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة.

وشملت العملية مواطنين سعوديين كانت حالتهما الطبية حرجة، حيث تم نقلهما على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة.

ويأتي ذلك لاستكمال تلقيهما الرعاية الصحية المتخصصة في المستشفيات السعودية.

وتؤكد السفارة حرصها الدائم على سلامة وصحة المواطنين السعوديين في الخارج، واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في مختلف الظروف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

