الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة

في إطار جهودها المتواصلة لمتابعة أوضاع المواطنين السعوديين وتقديم الدعم اللازم لهم في الحالات الطارئة، نفذت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة عملية إخلاء طبي ناجحة بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة.

وشملت العملية مواطنين سعوديين كانت حالتهما الطبية حرجة، حيث تم نقلهما على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة.

ويأتي ذلك لاستكمال تلقيهما الرعاية الصحية المتخصصة في المستشفيات السعودية.

وتؤكد السفارة حرصها الدائم على سلامة وصحة المواطنين السعوديين في الخارج، واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في مختلف الظروف.