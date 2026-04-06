الإمارات: إصابة وافد إثر سقوط شظايا في “إيكاد” بأبوظبي

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
الإمارات: إصابة وافد إثر سقوط شظايا في “إيكاد” بأبوظبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، تعاملها مع حادث ناتج عن سقوط شظايا في منطقة مدينة أبوظبي الصناعية «مصفح – إيكاد»، وذلك عقب اعتراض ناجح نفذته الدفاعات الجوية.

وأوضحت في بيان رسمي، أن الحادث أسفر عن إصابة شخص من الجنسية الغانية بإصابة متوسطة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، بالتزامن مع مباشرة الفرق المعنية إجراءاتها لتأمين الموقع والتعامل مع آثار الحادث.

قد يهمّك أيضاً
الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات

الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات

استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في الفجيرة بطائرة مسيّرة

استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في الفجيرة بطائرة مسيّرة

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، محذرة من تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة حول الواقعة.

إقرأ المزيد

الإمارات: تعاملنا مع 531 صاروخًا و 2191 مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني
العالم

الإمارات: تعاملنا مع 531 صاروخًا و 2191...

العالم
الإمارات: حرائق بمصنع “بروج” للبتروكيماويات وتعليق العمليات
العالم

الإمارات: حرائق بمصنع “بروج” للبتروكيماويات وتعليق العمليات

العالم
الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات
العالم

الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة...

العالم
الإمارات: تعاملنا مع 5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيرة
العالم

الإمارات: تعاملنا مع 5 صواريخ باليستية و35...

العالم
استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في الفجيرة بطائرة مسيّرة
العالم

استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في...

العالم