الإمارات: إصابة وافد إثر سقوط شظايا في “إيكاد” بأبوظبي

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، تعاملها مع حادث ناتج عن سقوط شظايا في منطقة مدينة أبوظبي الصناعية «مصفح – إيكاد»، وذلك عقب اعتراض ناجح نفذته الدفاعات الجوية.

وأوضحت في بيان رسمي، أن الحادث أسفر عن إصابة شخص من الجنسية الغانية بإصابة متوسطة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، بالتزامن مع مباشرة الفرق المعنية إجراءاتها لتأمين الموقع والتعامل مع آثار الحادث.

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، محذرة من تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة حول الواقعة.