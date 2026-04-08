الإمارات: الاعتداءات الإيرانية بلغت منذ بدء سريان الهدنة 17 صاروخًا باليستيًا و35 مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الاعتداءات الإيرانية السافرة بلغت منذ بدء سريان الهدنة 17 صاروخًا باليستيًا و35 طائرةً مسيّرة.

وتابعت الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية نجحت في التعامل معها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبوله بالمقترح الباكستاني المتضمن إعلان وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وقال في تصريح صحفي: “تلقينا اقتراحًا مكونًا من 10 نقاط من إيران، وفترة الأسبوعين ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه”، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة “تقريبًا” بين الولايات المتحدة وإيران، وقطع شوط كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع طهران.