Icon

محافظ الدرعية يستقبل وفدًا من أسرة آل شويه Icon الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات خلال الساعات الماضية Icon الإمارات: الاعتداءات الإيرانية بلغت منذ بدء سريان الهدنة 17 صاروخًا باليستيًا و35 مسيّرة Icon جامعة الأمير مقرن تعلن عن فتح باب القبول في برامج الدبلوم المهني عن بُعد Icon حرس الحدود بجازان ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء السباحة Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد الكويت Icon عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري Icon دفاعات البحرين تسقط 6 صواريخ و31 مسيّرة خلال 24 ساعة Icon طرح 5 فرص استثمارية لتعزيز الأنشطة الزراعية والبيئية في الرياض ومكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الإمارات: الاعتداءات الإيرانية بلغت منذ بدء سريان الهدنة 17 صاروخًا باليستيًا و35 مسيّرة

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الاعتداءات الإيرانية السافرة بلغت منذ بدء سريان الهدنة 17 صاروخًا باليستيًا و35 طائرةً مسيّرة.

وتابعت الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية نجحت في التعامل معها.

قد يهمّك أيضاً
الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز

الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  قبوله بالمقترح الباكستاني المتضمن إعلان وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وقال في تصريح صحفي: “تلقينا اقتراحًا مكونًا من 10 نقاط من إيران، وفترة الأسبوعين ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه”، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة “تقريبًا” بين الولايات المتحدة وإيران، وقطع شوط كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع طهران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإمارات: حرائق بمصنع “بروج” للبتروكيماويات وتعليق العمليات
العالم

الإمارات: حرائق بمصنع “بروج” للبتروكيماويات وتعليق العمليات

العالم
الإمارات: تعاملنا مع 531 صاروخًا و 2191 مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني
العالم

الإمارات: تعاملنا مع 531 صاروخًا و 2191...

العالم
الإمارات: إصابة وافد إثر سقوط شظايا في “إيكاد” بأبوظبي
العالم

الإمارات: إصابة وافد إثر سقوط شظايا في...

العالم
استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في الفجيرة بطائرة مسيّرة
العالم

استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في...

العالم
الإمارات: تعاملنا مع 5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيرة
العالم

الإمارات: تعاملنا مع 5 صواريخ باليستية و35...

العالم
الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
العالم

الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة...

العالم
الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات
العالم

الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة...

العالم
الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز
العالم

الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن بشأن أمن...

العالم