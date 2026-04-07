الكويت تدعو المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل حتى صباح الأربعاء | الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز | أمانة جازان تُصدر 58 رخصة بناء وفق الهوية العمرانية السعودية لتعزيز المشهد الحضري | وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير | الكويت: تعاملنا مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة | قطر تطالب بضمانات دولية لأي اتفاق مع إيران | سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في مديرية الريدة وقصيعر باليمن | الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو | ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان | مسؤول أمريكي: قصفنا 50 هدفًا في جزيرة خارك الإيرانية

الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعربت دولة الإمارات عن بالغ أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى إنهاء الهجمات والتهديدات غير القانونية التي تقوم بها إيران ضد الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: “يجب أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تُصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية”.

وأضافت إن “إخفاق مجلس الأمن في الاستجابة لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة الإمارات”.

وأعربت البعثة عن شكرها إلى مملكة البحرين على قيادتها في مجلس الأمن وجهودها الدبلوماسية، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل حشد الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز، والعمل مع شركائها لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية.

الإمارات: تعاملنا مع 531 صاروخًا و 2191 مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني
الإمارات: حرائق بمصنع “بروج” للبتروكيماويات وتعليق العمليات
الإمارات: إصابة وافد إثر سقوط شظايا في “إيكاد” بأبوظبي
استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في الفجيرة بطائرة مسيّرة
الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات
الإمارات: تعاملنا مع 5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيرة
