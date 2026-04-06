الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع 10 صواريخ اليوم، منها 9 باليستية، وصاروخ واحد جوال، بجانب 50 طائرة مسيرة إيرانية، دون تسجيل أي وفيات أو إصابات، في الوقت الذي تدخل الهجمات الإيرانية المعادية ضد دول الخليج أسبوعها السادس.

وبذلك، تسجل الإمارات اليوم انخفاضاً لافتاً في معدل الهجمات مقارنة بنتائج الأمس، إذ رصدت الدفاعات الجوية نحو 23 صاروخاً باليستياً و56 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

كما تظهر حصيلة الاعتداءات الإيرانية التي طالت الإمارات منذ بدء الهجمات ضد عواصم خليجية نحو 507 صواريخ باليستية، و24 صاروخاً جوالاً، بجانب أكثر من 2000 طائرة مسيرة إيرانية.

في سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أنها لم تسجل أي حالات وفيات أو إصابات في غضون الساعات الماضية، في حين حصدت تلك الاعتداءات أرواح 13 شخصاً من جنسيات مختلفة، مقابل تسجيل نحو 217 إصابة.

إلى ذلك، تؤكد وزارة الدفاع الإماراتية أنها على “أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.