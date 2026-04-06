Icon

#يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة Icon “أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة Icon الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين بجازان Icon وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة Icon الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات Icon رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة Icon حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني مرتقب أطفال التوحد و الكلى والسرطان في مبادرة مجتمعية Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخًا و468 طائرة مسيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع 10 صواريخ اليوم، منها 9 باليستية، وصاروخ واحد جوال، بجانب 50 طائرة مسيرة إيرانية، دون تسجيل أي وفيات أو إصابات، في الوقت الذي تدخل الهجمات الإيرانية المعادية ضد دول الخليج أسبوعها السادس.

وبذلك، تسجل الإمارات اليوم انخفاضاً لافتاً في معدل الهجمات مقارنة بنتائج الأمس، إذ رصدت الدفاعات الجوية نحو 23 صاروخاً باليستياً و56 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

كما تظهر حصيلة الاعتداءات الإيرانية التي طالت الإمارات منذ بدء الهجمات ضد عواصم خليجية نحو 507 صواريخ باليستية، و24 صاروخاً جوالاً، بجانب أكثر من 2000 طائرة مسيرة إيرانية.

في سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أنها لم تسجل أي حالات وفيات أو إصابات في غضون الساعات الماضية، في حين حصدت تلك الاعتداءات أرواح 13 شخصاً من جنسيات مختلفة، مقابل تسجيل نحو 217 إصابة.

إلى ذلك، تؤكد وزارة الدفاع الإماراتية أنها على “أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

