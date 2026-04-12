الإمارات تدين مخططات إرهابية تستهدف المساس بأمن الكويت

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان عن استنكار الإمارات وإدانتها الشديدة للمخططات “الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب” داخل الكويت.

وأكد بن زايد “تضامن الإمارات الكامل مع الكويت ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها”، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي نجحت في إحباط هذا المخطط والكشف عن عناصره، بحسب ما نقلت وكالة “وام” الإماراتية.

وشدد على رفض الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.

وختم قائلا: “أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات”، مشددا على دعم ووقوف الدولة مع جميع الإجراءات التي تتخذها الكويت للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحماية مكتسباتها الوطنية.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق، عبر منصة “X”، عن “إحباط مخطط أمني يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات و”كيانات إرهابية”، في عملية نوعية لجهاز أمن الدولة.

وأسفرت العملية عن ضبط 24 مواطنا، أحدهم ممن سحبت جنسيته، وبحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة. كما تم رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم أيضا ممن سحبت جنسيته.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

 

