Icon

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا Icon مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل Icon تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط Icon الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن Icon مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب Icon ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير Icon أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الإمارات: تعاملنا مع 531 صاروخًا و 2191 مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، تعاملت مع 531 صاروخا و 2191 مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني.

وكانت مؤسسة “البترول الكويتية”، قد أعلنت اليوم الأحد، تعرض مرافق تشغيلية تابعة لها لاستهداف واعتداء إيراني آثم بواسطة مسيرات.

خسائر مادية جسيمة

وأوضحت أن الاعتداء أسفر عن اندلاع حرائق في عدة مرافق وأدى إلى خسائر مادية جسيمة دون تسجيل إصابات بشرية.

وأضافت أن فرق الطوارئ والإطفاء عملت على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى، فيما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشآت ومتابعة تقييم الأضرار الناجمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

