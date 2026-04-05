الإمارات: تعاملنا مع 531 صاروخًا و 2191 مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، تعاملت مع 531 صاروخا و 2191 مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني.

وكانت مؤسسة “البترول الكويتية”، قد أعلنت اليوم الأحد، تعرض مرافق تشغيلية تابعة لها لاستهداف واعتداء إيراني آثم بواسطة مسيرات.

خسائر مادية جسيمة

وأوضحت أن الاعتداء أسفر عن اندلاع حرائق في عدة مرافق وأدى إلى خسائر مادية جسيمة دون تسجيل إصابات بشرية.

وأضافت أن فرق الطوارئ والإطفاء عملت على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى، فيما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشآت ومتابعة تقييم الأضرار الناجمة.