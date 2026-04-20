الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة

Icon

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين Icon تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن Icon السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات Icon استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية Icon اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
مرتبط بولاية الفقيه في إيران

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل قليل، عن تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرار البلاد.

وأوضح جهاز أمن الدولة في الإمارات، أن التنظيم الإرهابي يرتبط بـ”ولاية الفقه” في إيران، وعمل وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة، وأن التنظيم الإرهابي عمل على جمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات مشبوهة.

قد يهمّك أيضاً
الإمارات تدين مخططات إرهابية تستهدف المساس بأمن الكويت

الإمارات تدين مخططات إرهابية تستهدف المساس بأمن الكويت

الإمارات: الاعتداءات الإيرانية بلغت منذ بدء سريان الهدنة 17 صاروخًا باليستيًا و35 مسيّرة

الإمارات: الاعتداءات الإيرانية بلغت منذ بدء سريان الهدنة 17 صاروخًا باليستيًا و35...

وأضافت دولة الإمارات، أن التنظيم الإرهابي متهم بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، ومتهم أيضا بإنشاء تنظيم سري والتوقيع على بيعة وولاءات خارجية، وكان يستهدف تجنيد شباب من الإمارات لتنفيذ مخططهم الإرهابي، وفقا لـ”العربية”.

وقبل أسابيع، أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، تفكيك “شبكة إرهابية ممولة ومُدارة من قِبل حزب الله اللبناني وإيران”، وإلقاء القبض على أفرادها.

وذكر الجهاز أن “عناصر الشبكة كانوا يعملون داخل الدولة تحت غطاء تجاري وهمي”، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف أن المخطط “استهدف اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية لزعزعة الاستقرار المالي للبلاد”.

وأوضح الجهاز أن الشبكة “عملت وفق خطة إستراتيجية مُعدَّة سابقا مع أطراف خارجية لارتكاب جرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب، في مخالفة صريحة للأنظمة الاقتصادية والقوانين النافذة، وبما يمس أمن الوطن ومصالحه العليا”.

وشدَّد على أن “أي محاولة لاستغلال المؤسسات المدنية أو الاقتصاد الوطني لأغراض تآمرية ستواجَه بكل حزم وقوة”.

وأكد الجهاز “التزام الدولة بالتصدي لأي تدخل خارجي يستهدف زعزعة الاستقرار مهما كان مصدره أو الغطاء الذي يتستر خلفه”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد