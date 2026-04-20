الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل قليل، عن تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرار البلاد.

وأوضح جهاز أمن الدولة في الإمارات، أن التنظيم الإرهابي يرتبط بـ”ولاية الفقه” في إيران، وعمل وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة، وأن التنظيم الإرهابي عمل على جمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات مشبوهة.

وأضافت دولة الإمارات، أن التنظيم الإرهابي متهم بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، ومتهم أيضا بإنشاء تنظيم سري والتوقيع على بيعة وولاءات خارجية، وكان يستهدف تجنيد شباب من الإمارات لتنفيذ مخططهم الإرهابي، وفقا لـ”العربية”.

وقبل أسابيع، أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، تفكيك “شبكة إرهابية ممولة ومُدارة من قِبل حزب الله اللبناني وإيران”، وإلقاء القبض على أفرادها.

وذكر الجهاز أن “عناصر الشبكة كانوا يعملون داخل الدولة تحت غطاء تجاري وهمي”، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف أن المخطط “استهدف اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية لزعزعة الاستقرار المالي للبلاد”.

وأوضح الجهاز أن الشبكة “عملت وفق خطة إستراتيجية مُعدَّة سابقا مع أطراف خارجية لارتكاب جرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب، في مخالفة صريحة للأنظمة الاقتصادية والقوانين النافذة، وبما يمس أمن الوطن ومصالحه العليا”.

وشدَّد على أن “أي محاولة لاستغلال المؤسسات المدنية أو الاقتصاد الوطني لأغراض تآمرية ستواجَه بكل حزم وقوة”.

وأكد الجهاز “التزام الدولة بالتصدي لأي تدخل خارجي يستهدف زعزعة الاستقرار مهما كان مصدره أو الغطاء الذي يتستر خلفه”.