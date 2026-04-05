الإمارات: حرائق بمصنع “بروج” للبتروكيماويات وتعليق العمليات

أعلنت السلطات المختصة في الإمارات، أن الجهات المعنية في أبوظبي تتعامل مع حرائق اندلعت في مصنع “بروج” للبتروكيماويات.

وأوضحت أنه تم تعليق عمليات التصنيع مؤقتا إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح دون إصابات.