الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، عبر حسابها بمنصة “إكس”، إن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.