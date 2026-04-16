الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في مواجهة مرتقبة بربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٤ مساءً
الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في مواجهة مرتقبة بربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
المواطن - فريق التحرير:

يلتقي فريق الاتحاد السعودي يوم غد نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 – 2026، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان لمواصلة مشوارهما نحو اللقب القاري.

ويدخل الاتحاد اللقاء بطموح بلوغ الدور نصف النهائي، ومواصلة الحضور القوي في البطولة، معتمدًا على الروح القتالية التي ظهر بها في مواجهته السابقة أمام الوحدة الإماراتي، والتي حسمها لصالحه بعد التمديد.

ويأمل الفريق في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق التفوق، ومواصلة المنافسة على اللقب القاري الثالث في تاريخه، خاصة في ظل تراجع حظوظه في المنافسات المحلية هذا الموسم.
ويعوّل الجهاز الفني على جاهزية عناصره، وقدرتهم على حسم المواجهات الإقصائية، مع التركيز على تقليل الأخطاء واستثمار الفرص، في ظل أهمية المباراة التي لا تقبل التعويض.

في المقابل، يتطلع فريق ماتشيدا زيلفيا إلى مواصلة نتائجه المميزة، وتأكيد أحقيته بالوُجود في الأدوار المتقدمة، رغم مشاركته الأولى في البطولة، حيث يطمح الفريق الياباني إلى تحقيق مفاجأة جديدة عبر تجاوز أحد أبرز أندية القارة، مستندًا إلى نتائجه القوية في مرحلة الدوري، التي أنهاها في صدارة منطقة الشرق برصيد 17 نقطة.

ويدخل ماتشيدا المواجهة بثقة كبيرة بعد تخطيه فريق غانغوون الكوري الجنوبي في دور الـ16، ويأمل في مواصلة الصعود القاري، وإثبات قدرته على المنافسة أمام الأندية الكبرى.

وكان الاتحاد قد أنهى مرحلة الدوري في المركز الرابع ضمن منطقة الغرب برصيد 15 نقطة، قبل أن يتجاوز الوحدة الإماراتي في دور الـ16، فيما تصدر ماتشيدا زيلفيا ترتيب منطقة الشرق، ليؤكد حضوره كأحد أبرز مفاجآت البطولة.

