الاتحاد يتغلّب على التعاون بهدفين مقابل لا شيء بدوري روشن

تغلّب فريق الاتحاد على مضيفه التعاون بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي التعاون ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ (30) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجّل لفريق الاتحاد اللاعب حسام عوار عند الدقيقة (19)، وتمكّن اللاعب يوسف النصيري من تعزيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة (52).
وبهذا الانتصار، رفع الاتحاد رصيده إلى (48) نقطة في المركز السادس، فيما بقي التعاون على رصيده السابق (49) نقطة في المركز الخامس.